В Приамурье впервые отметили День бамовца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. Жители Амурской области впервые отпраздновали День бамовца. Праздничная дата в календаре была утверждена около месяца назад, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Приамурье впервые отмечают День бамовца, утвержденный 14 сентября. Дату празднования Дня бамовца выбрали не случайно: 14 сентября 1972 года было уложено первое "серебряное" звено от станции БАМ в сторону Тынды. День строителей железнодорожной магистрали утвердили депутаты областного законодательного собрания в августе этого года, инициатива выдвинутая группой парламентариев, призвана увековечить историческое событие", - говорится в сообщении.

В честь нового праздника на территории Тынды и Тындинского района прошли тематические мероприятия, встречи со строителями БАМа, на которых звучали песни в исполнении народного хора ветеранов, были хореографические номера от образцового театра танца, участники читали стихи о БАМе собственного сочинения.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.