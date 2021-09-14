Языковой омбудсмен на Украине прокомментировал вопрос сохранения кириллицы

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что сохранение кириллического алфавита в стране лежит в плоскости сохранения традиций.

"Большинство украинских текстов, исследований, летописная традиция, старопечати и украинские песни написаны украинским алфавитом, то есть кириллическим шрифтом", - сказал он во вторник в комментарии украинскому изданию "Общественное".

Креминь считает, что дискуссии относительно использования элементов латиницы в украинском литературном пространстве следует оставить ученым. Он также заявил, что применение кириллицы в украинском литературном языке не подвергается никаким сомнениям "ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в одном из интервью заявил, что лично он выступает за перевод украинского языка на латиницу и отказ от кириллицы. Он также добавил, что вторым обязательным к изучению языком на Украине должен быть английский.

Заявление Данилова получило широкий резонанс в стране и массу критических высказываний среди политиков и граждан. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что такие высказывания имеют целью любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, а следствием этого станет не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. В партии считают, что переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры, прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.