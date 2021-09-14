Красный и оранжевый уровни опасности объявили на юге Франции из-за гроз

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Французские метеорологи объявили максимальный (красный) и оранжевый уровни погодной опасности из-за гроз в семи департаментах на юге Франции. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении метеорологической службы Météo-France.

Красный уровень объявлен в департаменте Гар. Оранжевый уровень касается департаментов Аверон, Верхняя Гаронна, Ло, Тарн-и-Гаронна, Тарн и Эро. Как ожидается, на этих территориях грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра и градом.

9 сентября власти города Ажен и спасательные службы департамента Ло и Гаронна провели эвакуацию населения нескольких улиц, которые затопили потоки воды, вызванные сильными ливнями. Уровень воды в ряде кварталов Ажена превышал один метр, были затоплены первые этажи домов, подвалы, подземные гаражи, автомашины, оставленные на улице. На подступах к городу вода залила несколько автодорог.