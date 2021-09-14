В РПЦ призвали защитить проживающих в африканских странах христиан от геноцида

МОСКВА/БОЛОНЬЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев), представляющий Русскую православную церковь на межрелигиозном форуме G20 в Болонье (Италия), призвал защитить христиан в африканских странах от геноцида, которому они подвергаются, сообщили в службе коммуникаций отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Архиепископ выступил с докладом на сессии "Теологическая природа диалога" форума G20 "Время врачевания: мир между культурами, понимание между религиями", который открылся 12 сентября. В одной из частей своего выступления архиерей призвал защитить христиан от гонений в разных странах мира, обратил особое внимание на их положение в странах Африки.

"Давайте будем честны друг перед другом и найдем в себе мужество признать, что в ряде африканских стран при нашем молчании творится настоящее уничтожение христианского населения. В Нигерии, Конго, Буркина-Фасо, Мозамбике и иных государствах вооруженные банды экстремистов целенаправленно и безнаказанно совершают массовые убийства христиан. Речь идет о тысячах беззащитных, ни в чем не повинных людей", - сказал архиепископ Леонид, слова которого приводят в отделе коммуникаций ОВЦС.

Он также призвал не игнорировать вопрос дискриминации духовенства и верующих Украинской православной церкви: "Сотни храмов этой Церкви насильственно изымаются при содействии властей и передаются созданной в 2018 году Петром Порошенко и Константинопольским патриархатом так называемой Православной церкви Украины. "Дискриминация имеет место и на законодательном уровне: преступники, совершающие насилие над клириками и верующими канонической Церкви, как правило, остаются безнаказанными", - подчеркнул владыка.

Также Русскую православную церковь беспокоит уничтожение религиозных святынь в мире, посягательство на которые, по словам владыки, "разрушает межрелигиозный диалог".