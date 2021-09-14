Минюст России не получал ходатайства о передаче Уилана США

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России не получало ходатайство защиты осужденного за шпионаж американца Пола Уилана о его передаче для отбытия наказания в США. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста РФ в ответ на запрос агентства.

"До настоящего времени обращение осужденного либо его представителя, компетентного органа США, а также копия вступившего в законную силу постановления Верховного суда Республики Мордовия в Минюст России не поступили", - отметили в Минюсте.

В министерстве подчеркнули, что при поступлении документов в Минюст РФ Федеральная служба исполнения наказаний подготовит предусмотренные Конвенцией о передаче осужденных лиц материалы, необходимые для рассмотрения этого вопроса по существу.