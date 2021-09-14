Президент Абхазии поздравил Медведева с днем рождения

СУХУМ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с днем рождения и подчеркнул, что с его именем связано признание Россией Абхазии в качестве суверенного и независимого государства.

"От имени народа и руководства Республики Абхазия примите искренние поздравления с днем Вашего рождения. <…> Многонациональный народ Абхазии всегда будет помнить Ваш личный вклад в укрепление и развитие дружественных и добрососедских отношений между нашими странами. С Вашим именем связано одно из самых главных событий в истории нашей страны - признание Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства Российской Федерацией", - говорится в телеграмме Бжании, опубликованной на его официальном сайте во вторник.

Президент Абхазии пожелал Медведеву "мира, благополучия и крепкого здоровья".

26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о признании Абхазии и Южной Осетии. Россия стала первой страной, признавшей эти две республики.