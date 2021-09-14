Сумма выплат за потерянное при взрыве газа под Липецком имущество составит 260 тыс. рублей

ТАСС, 14 сентября. Тринадцать человек в Ельце Липецкой области, где в ночь на 11 сентября в Ельце в жилом двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа, начали получать по линии социальной защиты из бюджета региона дополнительные выплаты по 20 тыс. рублей за потерю имущества. Общая сумма таких выплат составит 260 тыс. рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Материальная помощь по линии социальной защиты поступила большинству пострадавших при обрушении дома в поселке Солидарность Елецкого района. В целом эту меру поддержки на общую сумму 260 тыс. рублей получат 13 собственников жилья, потерявших имущество, дополнительно к выплатам из резервных фондов главы администрации Липецкой области и администрации Елецкого района", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили ТАСС в управлении соцзащиты Липецкой области, выплаты по 20 тыс. рублей проводятся из бюджета региона, как материальная помощь при потере имущества во время пожара, стихийного бедствия и так далее, пострадавшие могут потратить эти деньги на любые нужды. Как уточнила собеседница агентства, это дополнительные выплаты к ранее объявленным большим компенсациям из резервного фонда главы администрации области и администрации Елецкого района. Ранее сообщалось, что при полном разрушении жилья и наличии погибших в семье будет выплачено 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - 1 млн рублей, а люди, чье жилье получило частичный ущерб, получат 500 тыс. рублей.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность города Ельца Липецкой области произошел взрыв газа в жилом 16-квартирном доме, погибли три человека, в том числе ребенок. В больницах Ельца находятся четыре человека, в том числе ребенок, все они в стабильном состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Здание, в котором произошел взрыв, будет снесено, люди получат новое жилье.