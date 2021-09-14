Минводы получат на благоустройство пешеходной зоны почти 100 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Проект благоустройства пешеходной зоны в Минеральных Водах стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На усовершенствование пешеходной зоны на улице Советской направят около 100 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"В этом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Ставрополье вновь вошло в число победителей. Проект благоустройства пешеходной зоны по улице Советской в городе Минеральные Воды получил грант. Срок реализации - 2022 год. Его стоимость - 97 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что улица Советская, вдоль которой расположится обновленная зона, - часть федеральной трассы Р-217. По ней транспорт из Ростова-на-Дону транзитом следует в Пятигорск, поэтому территория всегда находится в поле зрения проезжающих жителей и гостей края. Она находится между тремя ключевыми транспортными точками города - старым и новым автовокзалами и международным аэропортом Минеральные Воды. Со стороны города территория прилегает к крупному жилому массиву.

По данным пресс-службы, благоустройство этого места будет включать в себя организацию пешеходных аллей, озеленение, установку освещения и различных арт-объектов. В частности, планируется установка интерактивной арки "Ворота Кавказа". Будет обустроено несколько смотровых площадок, так как именно отсюда открывается вид на гору Змейка - одну из главных туристических достопримечательностей Минеральных Вод. Также создадут зону для воркаута, детские площадки, зоны отдыха с теневыми навесами, парковки, обустроят площадку для выгула собак.

"Проект сделает эту территорию местом притяжения жителей и гостей Минеральных Вод. За счет крупных визуальных форм, размещения арт-объектов в видовых точках, нестандартного озеленения, подсветки территории город станет более привлекательным для туристов", - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.

Министерство сообщает, что в 2020 году в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вошел проект благоустройства поймы реки Куры в городе Новопавловске. Сейчас он готов на 70%. Работы здесь завершат до наступления холодов.