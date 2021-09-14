Кузнецова предложила расширять меры соцподдержки для семей с детьми

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что важно расширять меры социальной поддержки семей с детьми. Об этом она заявила на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

"Радостно видеть, что курс на защиту семьи воплощается в реальных шагах, конкретных мерах. <...> Важно развивать эти меры поддержки, наращивать их. Мы видим два направления этой работы. Во-первых, поддерживать семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, во-вторых, безусловно, создавать условия для сохранения и приумножения благополучия семей, не допуская этой кризисной и сложной ситуации", - сказала она.

Кузнецова обратила внимание на то, что в соцподдержке в особенности нуждаются малообеспеченные семьи с детьми. "К примеру, есть пособия на детей от 3 до 7 [лет], важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, пролонгируя поддержку семей с детьми", - добавила она.