Шмелева заявила, что интегрированное обучение в вузах сформирует заказ на выпускников

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Внедрение в России интегрированных моделей обучения в вузах и ссузах позволит предприятиям участвовать в создании образовательных программ, удовлетворяющих запросам современной экономики, и формировать спрос на выпускников. Об этом заявила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

"Растет запрос на развитие талантливых детей, программа капитального ремонта даст больше возможностей для дополнительного образования в каждой школе. Мы предлагаем дальше развивать олимпиадное движение, создавать и расширять интегрированные модели обучения, когда программы создают представители образовательных организаций разных уровней и профилей, научные институты, индустриальные партнеры. Это связано с еще одним значимым социальным запросом - актуальность образования реальной экономики. Вузы, ссузы, должны постоянно работать с предприятиями, которые во многом будут формировать образовательные программы и заказ на их выпускников", - сказала Шмелева.

Также она отметила важность реализации в России программы капремонта школ. По ее словам, количество объектов, вошедших в программу, выросло до 7,3 тыс., работы на 1,5 тыс. объектах планируется завершить уже в 2022 году. Шмелева отметила, что в рамках программы капремонта в школах создается среда для развития дополнительного образования.

"Елена Владимировна, мы с Вами буквально позавчера в Огарево встречались, и Вы рассказывали мне о том, как шли ваши встречи, диалоги с людьми по проблемам образования. Я бы хотел, чтобы Вы сейчас очень коротко, буквально несколько слов сказали об этом коллегам, которые присутствуют на совещании: что людей беспокоит больше всего, что привлекает их наибольшее внимание и чего они ждут", - сказал президент Владимир Путин.

В ответ Шмелева сообщила, что актуальными являются вопросы уменьшения контрольно-надзорных процедур в образовании. По ее словам, бюрократическая нагрузка отвлекает педагогов от их основной работы, она должна быть снята за счет интеграции информационных систем. Также, по ее словам, важно поддерживать интерес детей к образованию, развивать дополнительные образовательные программы.