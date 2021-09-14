Данные детей нижегородского портала о допобразовании оказались в открытом доступе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Неизвестные получили частичный доступ к контактным данным пользователей портала о дополнительном образовании Нижегородской области, сообщил на своей странице в Instagram замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что в сети в открытом доступе появились данные детей и родителей, зарегистрированных в навигаторе дополнительного образования Нижегородской области. Всего база, по информации издания, содержит более 48 тыс. строк.

"По предварительной информации от разработчиков сервиса "р52.навигатор.дети", произошел несанкционированный доступ к данным из-под аккаунта одной из организации, являющейся пользователем системы. Неизвестными лицами была произведена атака на программное обеспечение и найдена техническая уязвимость, которая позволила получить частичный доступ к контактным данным пользователей", - написал заместитель губернатора.

Компания - разработчик программного обеспечения - ООО "Государство детей", а также заказчик - Минпросвещения РФ в лице руководителей экспертной группы, осуществляющей поддержку внедрения и реализации проекта, - выясняют причины инцидента. "Данная техническая уязвимость, по информации от разработчиков и федеральных методологов, закрыта 10 сентября 2021 года. Проверены аккаунты всех организаций, установлена дополнительная система мониторинга всех запросов к системе, ужесточены правила фильтрации трафика на программно-аппаратных средствах защиты информации на серверах. Мы внимательно следим за расследованием причин появления персональной информации в публичном доступе", - добавил Мелик-Гусейнов.

По его словам, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области заинтересовано в сохранности персональной информации, в связи с чем от федеральных операторов запросят дополнительные гарантии безопасности дальнейшего использования программного обеспечения.

Портал является навигатором дополнительного образования Нижегородской области. Пользователи могут создавать личный кабинет, записывать детей на различные мероприятия, в том числе образовательные и спортивные.