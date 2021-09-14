Белгородские власти сохранят декорации фильма киностудии Михалкова для новых турмаршрутов

ТАСС, 14 сентября. Власти Белгородской области сохранят декорации фильма "Рождение империи" студии российского кинорежиссера Никиты Михалкова для развития новых туристических маршрутов, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

"В Белгородской области творческая группа постарается воссоздать Полтавскую битву, крепость и деревни того времени. Руководитель Белгородской области поставил задачу сохранить все декорации для создания новых туристических маршрутов в области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства области, в настоящее время студия "Тритэ" российского кинорежиссера Никиты Михалкова проводит подготовку к съемкам полнометражного фильма "Рождение империи", повествующего "о десятилетнем пути Петра I после его возращения домой из Европы".

"Белгородская область идеальная для съемок фильмов. Мы здесь будем снимать 70% всей нашей картины, а оставшиеся будем доснимать уже в Санкт-Петербурге, Венгрии и Германии", - цитирует пресс-служба режиссера проекта Алексея Нужного.

Планируется, что масштабное строительство объектов для съемок фильма в Белгородской области, премьера которого запланирована в конце 2022 года, начнется через две недели.