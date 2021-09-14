{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Ограничения по времени работы кафе и ресторанов отменили в НАО

С начала пандемии в регионе выявлено 2 099 случаев заражения COVID-19

ТАСС, 14 сентября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) сняли ограничения по времени работы кафе, баров и ресторанов в регионе, ранее они были закрыты с полуночи до 8 утра, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

"Сняты ограничения по времени работы кафе, баров и ресторанов. Участники оперштаба согласовали предложение о снятии ограничений по времени работы организаций, оказывающих услуги общественного питания", - говорится в сообщении.

Также в НАО возобновили работу детских игровых комнат. "Сегодня наши дети и так находятся в коллективах: в детских садах, школах. Поэтому при соблюдении мер безопасности могут посещать и детские игровые комнаты", - приводит пресс-служба слова главы региона Юрия Бездудного.

С начала пандемии в регионе выявлено 2 099 случаев заражения COVID-19, за последние сутки - десять случаев. В регионе зарегистрировано 39 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
"Мать и дитя" построит госпиталь для лечения инфекционных больных в Тюмени
Основным направлением деятельности госпиталя станет лечение пациентов с COVID-19
Читать полностью