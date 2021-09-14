Госсовет Китая предписал ведомствам и местным властям "усилить культуру в интернете"

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Госсовет КНР опубликовал документ о необходимости усиления уровня культуры в интернете и его соответствии идеалам социализма с китайской спецификой. Опубликованный во вторник Центральным комитетом Компартии Китая и Госсоветом КНР документ под названием "Мнение об усилении строительства культуры в интернете" предписывает профильным ведомствам и органам власти на местах усилить контроль над этой сферой.

Как в нем отмечается, это важная задача для превращения Китая в "интернет-державу" и "удовлетворения запроса китайского общества на лучшую жизнь". "Необходимо усилить идеологическую сферу, культуру и образование, нормы поведения и морали в кибернетическом пространстве", - сказано в документе. Как указывают власти, крупные сайты, приложения и блоги должны будут доводить до общественности и молодого поколения ключевые ценности социализма с китайской спецификой.

Правительство также требует повысить уровень осведомленности молодого поколения о нормах поведения в интернете и защитить подростков от интернет-зависимости и травли в сети. Для этих целей будут созданы специальные механизмы с участием местных властей, школ, родителей и общественности.

В документе Госсовета отмечается, что правительство будет уделять особое внимание борьбе с правонарушениями в интернете и "некультурному поведению" в сети, среди примеров которого названы "прямые трансляции для продажи товаров".

"Необходимо привести интернет-пользователей к уважению морали и закона, культурному взаимодействию и разумным средствам выражения", - говорится в документе.