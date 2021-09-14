Володин направил законопроект об отмене обязательного техосмотра в профильный комитет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по транспорту и строительству законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом во вторник сообщает пресс-служба палаты.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил для дальнейшей работы в профильный комитет по транспорту и строительству проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Законопроект во вторник внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов-единороссов. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Как ранее отмечал Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Так, техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Согласно тексту инициативы, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Более того, отмена обязательного техосмотра не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

Инициатива не имеет отсроченной даты вступления в силу, новые нормы должны заработать сразу после официального опубликования закона.