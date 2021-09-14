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Пандемия COVID-19

В Сербию из России доставили 600 л субстанции для производства "Спутника V"

Субстанции хватит для расфасовки 1 млн доз препарата

БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Около 600 литров субстанции для производства российского препарата "Спутник V" привезли в Сербию из России. Об этом сообщило во вторник агентство Tanjug.

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Сообщается, что вещество доставили самолетом в белградский аэропорт Никола Тесла, откуда его немедленно отправили в Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". Ожидается, что субстанции хватит для расфасовки 1 млн доз препарата. После расфасовки образцы вакцины отправят для проверки качества в России и в течение 21 дня получат одобрение на применение.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия произвела 545 тыс. доз первого и второго компонента российской вакцины "Спутник V".

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину.

4 июня президент России Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". В настоящий момент Сербия производит расфасовку российской вакцины, а до конца года запустит полноценное производство.

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РоссияСербияПандемия COVID-19
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