В Массачусетсе бойцы нацгвардии будут отвозить детей в школы из-за нехватки водителей

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти американского штата Массачусетс решили привлечь до 250 бойцов национальной гвардии к перевозкам учащихся на автомобильном транспорте в школы. Как поясняет во вторник портал Axios, такая мера принята из-за нехватки водителей школьных автобусов.

"Губернатор Чарли Бейкер задействует Национальную гвардию Массачусетса в ответ на запросы местных сообществ оказать помощь в осуществлении перевозок учащихся на фоне начала нового учебного года в штате. По приказу губернатора будут выделены до 250 человек. 90 из них начнут подготовку к выполнению этой задачи во вторник", - говорится в пресс-релизе властей штата.

Нацгвардейцы будут работать в качестве водителей транспортных средств типа 7D, которые, как поясняет портал Axios, меньше по размеру обычных школьных автобусов и вмещают до 10 пассажиров. Кроме того, как указывают власти, автомобили этого типа часто используются для перевозок детей с ограниченными возможностями.

Однако работа части бойцов в новом качестве не помешает национальной гвардии штата исполнять свою главную обязанность - реагировать на чрезвычайные ситуации в Массачусетсе, подчеркивается в заявлении.

Как указывает портал Axios, школы по всей стране испытывают сложности при поиске кандидатов на позицию водителей школьных автобусов.