Глава Киевского патриархата не поддержал идею перехода Украины на латиницу

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что церковь не поддерживает идею перехода Украины на латиницу. Об этом во вторник сообщил пресс-центр УПЦ КП.

"Церковь против перехода украинцев с кириллицы на латиницу. Нынешняя алфавитная система письма устоявшейся на землях Руси-Украины еще с древних времен просветителей славянских святых Кирилла и Мефодия, святого Климента Охридского. Она является традиционной для украинского народа, настоящим духовным национальным достоянием, которым мы должны гордиться", - отметил Филарет.

Глава УПЦ КП подчеркнул, что украинский народ является древним славянским народом, а потому кириллица для него вполне естественная формой письма. "Все аргументы о том, что кириллица это русская азбука, ложные. Ведь известно, что достопримечательность украинского народа "Остромирово Евангелие" была создана в 1057 году на киевских землях именно кириллицей, а Москва, как известно, основана в 1147 году, более чем на сто лет позже", - напомнил Филарет.

По его словам, неслучайно каждый год 9 ноября украинцы отмечают государственный праздник - День украинской письменности и языка, который, по церковному календарю, выпадает на день памяти Нестора Летописца, последователя святых Кирилла и Мефодия.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в одном из интервью заявил, что лично он выступает за перевод украинского языка на латиницу и отказ от кириллицы. Он также добавил, что вторым обязательным к изучению языком на Украине должен быть английский.

Заявление Данилова получило широкий резонанс в стране и массу критических высказываний среди политиков и обычных граждан. В частности, парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что заявление секретаря СНБО преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, а следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение.