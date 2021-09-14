Титов: требования о сносе десятка киосков в Уфе отозвали после диалога с властью

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Предписания о расторжении договоров и предстоящем сносе десятка киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов в Уфе отозваны после диалога с представителями власти. Об этом сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Башкирию.

"Владельцам нестационарных торговых объектов в Уфе было выписано несколько десятков предписаний, которые уведомляли, что необходим будет снос объекта. Эти предприниматели работали по так называемым бессрочным договорам, по условиям которых администрация имеет право разорвать документ в одностороннем порядке, но с уведомлением за три месяца. Сегодня удалось решить главный вопрос - никто ничего сносить пока не будет. Мы услышали позицию власти о том, что те предписания, которые были выписаны, они считаются отозванными", - сказал Титов.

По его словам, если у городской администрации в будущем вновь возникнет желание изменить схему размещения объекта, или объект будет определен как подлежащий сносу, власти должны уведомить об этом за три месяца. "У предпринимателя будет три месяца на то, чтобы обжаловать решение или найти другое место", - уточнил бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что обсудил с представителями правительства Башкирии главой республики Радием Хабировым возможность "разработать и принять региональный закон о нестационарной и мобильной торговле, который содержит все правила игры: на какой срок заключаются договоры, как выделяются участки и т. д.".