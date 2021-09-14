Полпред предложил привлекать школьников к общественным проектам на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Активных школьников следует привлекать к общественным и добровольческим проектам на Северном Кавказе, считает полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

В Пятигорске во вторник Чайка встретился с лидерами и активом региональных отделений Российского движения школьников (РДШ) в СКФО.

"Чайка высказал предложение о привлечении участников движения школьников к проектам, которые сегодня реализуются на Северном Кавказе - общественным, добровольческим в том числе", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпредства. Чайка отметил, что школьники совсем скоро будут развивать регионы Северного Кавказа.

"Ведь уже завтра вы станете теми, кто будет работать во благо земляков, развивать наши регионы - настоящие жемчужины на карте большой России", - цитирует пресс-служба слова полпреда.

По данным пресс-службы, на протяжении пяти лет РДШ является важной составляющей системы воспитания подрастающего поколения, развития детей на основе их интересов и потребностей, а также организации досуга и занятости школьников. В рамках военно-патриотического направления во всех регионах страны осуществляет свою деятельность Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское общественное движение "Юнармия".