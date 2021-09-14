Пять метеостанций установят на дорогах Ямала для контроля за погодными условиями

ТАСС, 14 сентября. Инновационные дорожные метеостанции появятся на нескольких участках трасс Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Благодаря данным, полученным с метеокомплексов, дорожные службы смогут спрогнозировать гололед или своевременно очистить дорогу от осадков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Пятью новыми комплексными постами дорожного контроля оснастят региональные трассы Ямала. Станции появятся на участках Салехард - Надым, ж/д станция Ныда - Пангоды и Коротчаево - Новый Уренгой. <...> С его помощью можно не только рассчитать параметры неблагоприятных погодных и дорожных условий, но и определить динамику их изменения, сделать прогноз. Метеостанция измеряет скорость и направление ветра, интенсивность и тип осадков, температуру и влажность", - говорится в сообщении.

Устройство представляет собой комплекс, состоящий из набора встроенных в дорожное полотно датчиков для автоматического измерения метео- и дорожных параметров, а также видеосистемы. Видеокомплекс будет в реальном времени передавать изображение о визуальном состоянии участка дороги.

Метеостанции будут введены в эксплуатацию к концу осени. Два таких устройства уже установлены на дороге Салехард-Аэропорт и на подъезде к селу Аксарка в 2019 году.