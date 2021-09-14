Федеральную трассу М-10 "Россия" частично перекроют до конца сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленобласти перекроют наполовину до 30 сентября в связи со строительными работами. Движение автомобилей продолжится в обе стороны по двум из четырех полос магистрали, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что на участке федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург вблизи деревни Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области будет ограничена пропускная способность. В связи с окраской пролетного строения строящегося путепровода на 671-м километре дороги М-10 до 30 сентября 2021 года будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в управлении, работы на 671-м километре начнутся в ближайшие дни. В период работ на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтируют световую сигнализацию.

Строительство путепровода в районе деревни Ям-Ижора ведется в рамках проекта реконструкции участка трассы М-10, предполагающего сооружение развязки с путепроводом и строительство разворотной петли с путепроводом над проезжей частью "России". Также в рамках проекта осуществляется реконструкция моста через реку Ижора и ремонт перекрестка дороги с улицами Павловская и Пушкинская.

Ранее движение по федеральной трассе М-10 "Россия" в районе Ям-Ижоры временно перекрывали в ночь с 7 на 8 сентября на 673-м километре дороги в связи со строительством надземного пешеходного перехода. На 20 минут во время проведения работ трассу перекрывали полностью.