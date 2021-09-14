Каждый второй взрослый житель Тульской области привит от COVID-19

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Каждый второй взрослый житель Тульской области сделал прививку от новой коронавирусной инфекции, всего в регионе вакцинированы 570 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации идет в регионе полным ходом. Полностью привито 570 тыс. человек, это каждый второй взрослый житель Тульской области", - сказал Дюмин.

Он уточнил, что по данному показателю регион занимает восьмое место в стране и третье - в Центральном федеральном округе. "При серьезной поддержке правительства Российской Федерации, регионального бюджета создан достаточный запас сил и средств для прохождения осенне-зимнего периода", - сообщил Дюмин.