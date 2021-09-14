Президент Южной Осетии наградил орденом Дружбы главу Роспотребнадзора

ЦХИНВАЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил орденом Дружбы главу Роспотребнадзора Анну Попову за помощь и поддержку, оказанную республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба Бибилова.

"За большой личный вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации, помощь и поддержку, оказанную республике в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, наградить орденом Дружбы Попову Анну Юрьевну - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача Российской Федерации", - говорится в указе.

Награду Бибилов вручил Поповой в ходе встречи в Москве, поблагодарив "за оперативность решения вопросов, которые стоят перед соответствующими службами". "Марина Мухаровна [Марина Кочиева, глава Югосетпотребнадзора] мне докладывала, что вы постоянно на связи и все вопросы решаете в режиме онлайн. К той ситуации, которая сложилась во всем мире, мы действительно не были готовы, действительно изначально не было всего необходимого, и оперативность решения этих вопросов непосредственно вами сыграла огромную позитивную роль", - сказал Бибилов в ходе встречи с Поповой.

Бибилов отметил, что при непосредственном участии главного санитарного врача России для помощи Южной Осетии были подключены специалисты из Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Попова в свою очередь поблагодарила Анатолия Бибилова за высокую оценку ее деятельности, отметив что "дружба между народами России и Южной Осетии не предполагает никаких других взаимоотношений, кроме как помощь и поддержка". Она отметила, что удовлетворена деятельностью Марины Кочиевой и подведомственного ей Югосетпотребнадзора. "В нашей работе очень важно предвидеть, что будет через 3-5 дней, сколько больных, возможно, появится. Осторожность коллег из Южной Осетии и правильное понимание, постоянная подготовка были налицо. Хочу отметить, что коллеги из Южной Осетии участвуют во всех мероприятиях, научно-практических конференциях. Мы всегда будем поддерживать их желания, если таковые будут проявляться", - сказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор оказал Южной Осетии практическую и методическую помощь в борьбе с ковидом, направив в республику специалистов и тест-системы для выявления коронавируса нового типа.