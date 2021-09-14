Новый перинатальный центр в Туле откроется в январе 2022 года

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Областной перинатальный центр в Туле, на строительство которого было выделено более 4 млрд рублей, начнет работать в январе 2022 года. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеосвязи.

"Несколько лет назад я обратился к вам с просьбой о строительстве этого центра, и при вашей поддержке проект почти что завершен, в январе он начинает работать", - сказал Дюмин.

Главный акушер-гинеколог Тульской области Елена Макарова, участвовавшая во встрече, отметила, что в новом перинатальном центре будут созданы все условия для выхаживания маловесных недоношенных детей и комфортного пребывания мам.

Строительство нового корпуса перинатального центра началось в 2019 году, в шестиэтажном здании разместятся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности и выхаживания новорожденных. Как сообщалось, на создание центра из федерального и областного бюджетов направлено около 4 млрд рублей. Для работы в нем будут привлечены около 40 врачей и 70 средних медицинских работников разных специальностей.

Отсутствие перинатального центра в Туле обсуждалось во время рабочей поездки в регион президента Владимира Путина в 2016 году, тогда глава государства пообещал "сделать все для того, чтобы центр здесь появился".