{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурашко: вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации обсуждался с Сан-Марино

В этом заинтересованы обе стороны, отметил российский министр здравоохранения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации был поднят на переговорах с делегацией Сан-Марино. Обе стороны заинтересованы во взаимном сотрудничестве, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов по вакцинации и дальнейшее сотрудничество в области медицины, фармацевтики. В этом заинтересована и российская сторона, и сторона республики Сан-Марино", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом мы видим, что очень позитивный настрой по использованию данного препарата, и они [власти Сан-Марино] готовы в том числе и способствовать продвижению данного препарата на других юрисдикциях", - подчеркнул Мурашко.

Ранее госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари заявил, что ситуация с коронавирусом в Сан-Марино благодаря вакцинации "Спутником V" остается спокойной на фоне возникновения новых штаммов и обострения эпидемической ситуации в мире.

В феврале 2021 года власти республики Сан-Марино заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", что позволило уже к маю не только иммунизировать местное население, насчитывающее чуть более 30 тыс. человек, но и запустить вакцинный туризм.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичСан-МариноРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В РНБ открылась выставка, посвященная 75-летию петербургский школы журналистики
Экспозицию подготовили педагоги Санкт-Петербургского государственного университета и сотрудники библиотеки
Читать полностью