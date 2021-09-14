Мурашко: вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации обсуждался с Сан-Марино

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации был поднят на переговорах с делегацией Сан-Марино. Обе стороны заинтересованы во взаимном сотрудничестве, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов по вакцинации и дальнейшее сотрудничество в области медицины, фармацевтики. В этом заинтересована и российская сторона, и сторона республики Сан-Марино", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом мы видим, что очень позитивный настрой по использованию данного препарата, и они [власти Сан-Марино] готовы в том числе и способствовать продвижению данного препарата на других юрисдикциях", - подчеркнул Мурашко.

Ранее госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари заявил, что ситуация с коронавирусом в Сан-Марино благодаря вакцинации "Спутником V" остается спокойной на фоне возникновения новых штаммов и обострения эпидемической ситуации в мире.

В феврале 2021 года власти республики Сан-Марино заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", что позволило уже к маю не только иммунизировать местное население, насчитывающее чуть более 30 тыс. человек, но и запустить вакцинный туризм.