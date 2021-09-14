Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получили более 110 тыс. педагогов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Единовременную выплату, установленную правительством Санкт-Петербурга для педагогов, получили более 110 тыс. специалистов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Единовременная выплата направлена 110 тыс. специалистов, работающим с детьми и подростками. Это 91,7% всех, кому эта выплата полагается в соответствии с постановлением городского правительства "Об установлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Санкт Петербурге", - говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о выплате на городском педсовете, который прошел 30 августа. Постановление было подписано 3 сентября. В соответствии с ним, педагогическим работникам городских государственных образовательных учреждений в течение трех недель будут перечислены единовременные выплаты по 10 тыс. рублей.