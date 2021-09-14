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Мурашко заявил, что вакцину от гриппа поставили во все регионы России

Министр здравоохранения добавил, что необходимо подготовить граждан страны к сезону холодов путем профилактических мероприятий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все регионы России уже получили партии вакцины от гриппа. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы сегодня поставили во все регионы РФ вакцину против гриппа, и вакцинация уже началась", - сказал он.

Министр добавил, что необходимо подготовить граждан к сезону холодов путем профилактических мероприятий. "Система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, и самое главное - обезопасить людей не в период, когда заболели, а обеспечить защиту до наступления холодов, зимнего периода", - уточнил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Пандемия COVID-19
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