Волонтеры международной акции собрали 800 кг мусора на берегу Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Участники международной экологической акции "Чистый берег" собрали на берегу Финского залива в Курортном районе Петербурга 800 кг мусора. Из них 570 кг волонтеры собрали раздельно, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"По итогам уборки прибрежной территории Финского залива участники собрали 800 килограммов отходов. Из них 570 килограммов отходов были собраны раздельно: 53 кг пластика, 202 кг стекла, 269 кг металла, 5 кг органических отходов, 34 кг картона, 7 кг полиэтилена", - рассказали в пресс-службе.

Всего в акции приняли участие 500 человек, среди них были 18 вузов, 4 сузов, 10 коммерческих предприятий, 3 общественные организации.

Помимо сбора мусора на берегу Финского залива, волонтеры приняли участие в просветительских мероприятиях, организованных на месте ПАО "Октябрьские железные дороги", ГУП "Водоканал", Фонд Доноров. Также были подведены итоги мониторинга морского мусора в заливе по методике Хельсинской комиссии по Балтийскому морю (ХЕЛКОМ), который осуществила экологическая организация "Друзья Балтики" при поддержке волонтеров из Дома молодежи "Царскосельский".

Международная экологическая акция "Чистый берег" - одна из самых масштабных в Санкт-Петербурге общественных эколого-просветительских акций, в которой совместно с уборкой прибрежных территорий организованы экологические квесты и образовательные станции. Организатором мероприятия выступил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Акция проходит в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с городами Балтийского региона Таллином (Эстония), Хельсинки и Турку (Финляндия) с целью развития сотрудничества в области охраны окружающей среды, формирования экологического самосознания молодежи и населения, развития экологического волонтерского движения.