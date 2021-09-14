Первый школьный технопарк "Кванториум" начал работать в Кировской области

ТАСС, 14 сентября. Школьный технопарк "Кванториум" открылся во вторник на базе Кировского лицея естественных наук. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В Кировской области открылся первый школьный технопарк "Кванториум". <…> C возможностями первого в регионе школьного технопарка на базе Кировского лицея естественных наук ознакомился губернатор региона Игорь Васильев", - отмечается в сообщении.

Деятельность школьного технопарка будет реализовываться по четырем направлениям: "Робототехника", "Химия", "Физика", "Лаборатория экологии". Для "Кванториума" было приобретено новое компьютерное и интерактивное оборудование, а также оборудование для лабораторий химии, физики, экологии, биологии, робототехники. В пяти кабинетах учебного заведения проведен ремонт, завезена новая мебель. Лицеисты во время уроков по отдельным предметам будут использовать возможности лабораторий для изучения школьной программы, а после обеда в этих помещениях организуют дополнительные углубленные занятия.

До 2024 года в регионе будет создано еще пять школьных "Кванториумов". Как отметил губернатор Кировской области, это совершенно новый формат работы с учениками. "Дети получают возможность практического обучения по естественно-научным и техническим направлениям с использованием высокотехнологичного современного оборудования, к которому каждый ребенок имеет доступ в рамках учебной деятельности", - привели слова Васильева в пресс-службе.

На данный момент в Кировской области функционируют три площадки детского технопарка "Кванториум" в Кирове, Омутнинске и Кирово-Чепецке. Мероприятиями детских технопарков в 2021 году уже охвачено 13 230 школьников региона. В 2020 году регион приобрел мобильный технопарк, в котором ежегодно получают дополнительное образование более двух тысяч детей.

С 2021 года Министерство просвещения РФ реализует мероприятия по открытию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций страны по национальному проекту "Образование". Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавился еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.