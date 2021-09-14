Бесплатную догазификацию домовладений в Калининградской области начнут с Черняховска

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Городской округ Черняховск стал пилотным муниципалитетом бесплатной догазификации домоваладений в Калининградской области. В округе начаты подготовительные работы, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить до 2023 года завершение подведения газа до границ негазифицированных домовладений и садовых некоммерческих товариществ в населенных пунктах, куда газ уже пришел. Работа должна вестись без привлечения средств населения.

"Черняховск стал пилотным муниципальным образованием региона, где стартует работа по догазификации домовладений. Как сообщило руководство городского округа, под бесплатную газификацию попадает порядка 490 объектов, где будет обеспечено подключение к природному газу до границы земельного участка", - говорится в сообщении.

В муниципалитете уже начаты подготовительные работы, ведется сбор заявок жителей, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Правительством Калининградской области проведена уже работа с муниципальными образованиями и АО "Калининградгазификация" по консолидации данных о негазифицированных домовладениях в зоне присутствия газораспределительных организаций. В настоящее время завершается подготовка план-графика догазификации, уточняется в сообщении пресс-службы.

"Газификация муниципальных образований региона, а соответственно, повышение качества жизни населения - одно из приоритетных направлений деятельности правительства Калининградской области. Ежегодно мы повышаем уровень газоснабжения населенных пунктов. С компанией "Газпром" и ее структурными подразделениями мы плотно и результативно сотрудничаем по этим вопросам", - отметил заместитель председателя областного правительства Александра Рольбинов.