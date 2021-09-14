Глава МИД Франции заявил, что вакцинация "Спутником V" в стране пока не признается

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Франция пока не готова учитывать вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом во вторник заявил глава ее МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в комиссии по иностранным дела Национального собрания (нижняя палата парламента).

"Тем французским гражданам, кто был вакцинирован китайскими препаратами [компаний] Sinopharm и Sinovac, теперь достаточно будет одной прививки препаратом, зарегистрированным в Евросоюзе, чтобы получить во Франции санитарный пропуск", - отметил Ле Дриан. "Такая практика не распространяется на препарат "Спутник V", - добавил министр. Он связал это с тем, что "эти китайские вакцины зарегистрированы ВОЗ, а "Спутник V" нет".

В списке кандидатов на утверждение ВОЗ сейчас фигурируют 14 вакцин разных производителей, в том числе два российских препарата - "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.