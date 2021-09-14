Гутерриш может принять участие в саммите по борьбе с пандемией

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, возможно, примет участие в саммите по борьбе с пандемией коронавируса в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил во вторник на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Конечно, мы поддерживаем контакты с нашими друзьями в Вашингтоне. Но у меня нет подтверждения относительно окончательной программы генерального секретаря на следующую неделю, - сказал Дюжаррик. - Но уверен, что он будет так или иначе участвовать".

Газета The Washington Post сообщила в понедельник, что встреча на высшем уровне, инициируемая США, запланирована на 22 сентября и пройдет в виртуальном формате. Как сообщил позже со ссылкой на источники портал Axios, Вашингтон планирует пригласить на нее Россию, Индию и Китай.