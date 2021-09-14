Первый немецкий документ концлагеря "Дулаг-142" обнаружили в брянском госархиве

ТАСС, 14 сентября. Первый подлинный немецкий документ администрации концлагеря "Дулаг-142" обнаружили в Государственном архиве Брянской области. В нем сообщается об изъятии у военнопленных сапог и ботинок, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В госархиве Брянской области выявлен первый подлинный немецкий документ администрации лагеря "Дулаг-142", - говорится в сообщении.

Так, документ датирован 3 июля 1942 года, он подписан заместителем коменданта лагеря Кайзером. В тексте сообщается о немедленном изъятии у военнопленных сапог и ботинок, на момент чего, согласно документу, деревянная обувь не была готова к выдаче. Отмечается, что о приказе не должно быть известно заранее. "В разведсводках Брянского городского партизанского отряда за сентябрь 1942 года также имеются сведения о том, что у военнопленных не было обуви", - приводятся слова директора Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасии Каратаевой.

Ранее сообщалось, Генпрокуратура России готовит обращения в суды для признания фактами геноцида преступлений нацистов против мирного населения в Брянской и Ростовской областях. Отмечалось, что прокуроры продолжают устанавливать обстоятельства преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, и причастных к ним лиц.

Концлагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142" был организован немецко-фашистскими захватчиками в Брянске с осени 1941 года и действовал по 1943 год. В нем содержалось до 80 тыс. человек, около 40 тыс. из них были казнены. Согласно историческим свидетельствам захоронение жертв осуществлялось на всей территории концлагеря, в связи с чем конкретные места погребений ранее не были определены. С конца мая на территории концлагеря проводятся исследования и поисковые работы.

Оккупация Брянской области гитлеровскими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.