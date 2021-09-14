Опорный пункт полиции, МФЦ и аптеку откроют в здании общежития под Сергиевом Посадом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Опорный пункт полиции, МФЦ и аптеку откроют в здании бывшего общежития под Сергиевом Посадом, где ранее жили мигранты. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте пресс-службы Сергиево-Посадского округа в социальной сети Instagram.

"Итоги встречи главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева с жителями села Бужаниново: все мигранты вывезены из общежития; на работу и обратно мигранты будут доставляться служебным транспортом, задача полиции - проконтролировать; общежитие в Бужаниново для проживания мигрантов больше использоваться не будет; в здании бывшего общежития будет располагаться опорный пункт полиции, МФЦ и аптека; администрация округа оказала помощь в похоронах убитой женщины", - значится в публикации.

Вечером 13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. После информации об убийстве несколько сотен местных жителей провели стихийный митинг возле общежития для мигрантов. Собравшиеся обвиняли их в смерти пенсинерки, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.