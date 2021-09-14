Генпрокурор Аризоны оспорил требования Байдена по обязательной вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Аризоны обратился в федеральный суд с требованием признать противоречащим конституции новый план президента США Джо Байдена по расширению обязательной вакцинации. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении генпрокуратуры штата.

"Офис генерального прокурора просит суд по округу Аризона объявить меры администрации Байдена по вакцинации и тестированию от коронавируса неконституционными и вернуть право принимать решения в области защиты здоровья самим гражданам, как и должно быть", - говорится в сообщении.

Как указал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович, "президент - это не король, который может принимать решения бесконтрольно". "Даже Георг III (английской король, при котором произошла Американская революция) не мог и мечтать осуществлять столь масштабные меры своими королевскими указами", - добавил он.

Аризона стала первым штатом, заявившим о намерении оспорить данные меры в суде.

9 сентября Байден объявил о намерении обязать руководителей компаний требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации от нового коронавируса. Он добавил, что министерство труда разрабатывает экстренные нормы, согласно которым работодатели со штатом свыше 100 сотрудников должны обеспечить полную вакцинацию своих работников или предоставление ими отрицательного результата теста на COVID-19 по меньшей мере раз в неделю. Байден также объявил об обязательной вакцинации всех без исключения служащих федерального правительства и его подрядчиков.