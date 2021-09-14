Фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина планируют впервые провести в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Театральный Фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина, который 21-25 сентября уже в семнадцатый раз пройдет в Петербурге, на один год может переехать в Москву. О такой перспективе впервые было сказано во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Как напомнил директор фестиваля режиссер Виктор Рыжаков, жизнь драматурга Александра Володина в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века стала складываться не только в Ленинградском в БДТ, но следом и в столичном "Современнике", где один за другим вышли спектакли "Пять вечеров", - пьесы, на многие годы определившей будущее московского театра.

"Мы с арт-директором фестиваля Мариной Дмитревской - люди из разных городов, и поначалу планировалось, что год фестиваль будет проходить в Петербурге, год - в Москве. Но к Петербургу этот фестиваль прирос. И единственная возможность нам привезти фестиваль в Москву - это рифма, которая случайно, а может, не случайно в жизни совпадает", - сказал Виктор Рыжаков.

Такой "рифмой" он назвал новое обращение "Современника" к пьесе "Пять вечеров", над которой работает молодой режиссер. "В будущем году появится еще одна версия "Пяти вечеров". И может быть, через полтора года у нас будет собрана какая-то афиша "Пять вечеров продолжаются", - предположил режиссер.

Идея "выездного фестиваля" возникла еще и потому, что Виктор Рыжаков стал ныне художественным руководителем театра "Современник", с которым был творчески дружен Александр Володин. Однако такая перспектива еще должна пройти серьезную экспертизу.

Пока же фестиваль не меняет адреса и расширяет свою географию только выездами в Ленинградскую область, которая финансово и дружески поддерживает этот проект. В нынешнем году "Пять вечеров" из-за пандемии превратились в "Осенний марафон", и показ всех фестивальных спектаклей впервые был перенесен с февраля на сентябрь.