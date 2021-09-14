Для 25 тыс. избирателей в Ленобласти организуют дополнительные места для голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Дополнительные стационарные и передвижные места для голосования будут организованы более чем для 25 тыс. избирателей Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил во вторник председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

"Для граждан будут предоставлены дополнительные формы голосования 17 и 18 сентября. Это голосование групп избирателей, которые проживают и находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Не все территории участвуют. Это некоторые участки Гатчинского, Всеволожского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Тихвинского муниципальных районов. Так смогут проголосовать чуть больше 25 тыс. избирателей", - сказал он.

Лебединский также добавил, что голосование проведут либо в помещении, которое оборудуют соответствующим образом, либо в специальных автобусах, ящики для голосования будут переносными. Всего в Ленобласти примерно 140 тыс. избирателей, и важно для каждого обеспечить возможность для участия в голосовании.

По последним данным в Ленобласти будет задействовано более двух тысяч наблюдателей из них от субъектов общественного контроля 372, остальные от политический партий и избирательный объединений- 1486 и от кандидатов 191. Основное количество наблюдателей представила партия "Единая Россия" - от нее будет 996 человек.

Кроме того, в область закупила 600 кабин для голосования. Также будет задействовано более 1,5 тыс. переносных ящиков для голосования, более 100 стационарных и почти 800 сейфов для хранения избирательных бюллетеней.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.