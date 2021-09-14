Республика Коми получит около 460 млн рублей на строительство школы в Эжвинском районе

ТАСС, 14 сентября. Субсидию на строительство школы в микрорайоне Емваль Эжвинского района в размере 458,8 млн рублей получит Республика Коми. Решение о выделении средств из федерального бюджета принято Минпросвещения РФ, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Правительство региона во главе с Владимиром Уйба качественно и своевременно подготовило документы, направив их в Москву, и в результате на строительство школы Республика Коми получит субсидию из федерального бюджета в размере 458,8 млн рублей. Соответствующее решение принято Министерством просвещения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Глава республики в ходе встречи с жителями Эжвинского района рассказал, что власти продолжают работу над проектом будущего образовательного учреждения, которое будет строиться по национальному проекту "Образование". Сейчас проект находится на стадии прохождения госэкспертизы. Новая школа будет рассчитана на 825 мест, а ее предварительная стоимость оценивается в почти 893 млн рублей.

"После получения положительного заключения госэкспертизы проект будет включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", - добавил Уйба.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.