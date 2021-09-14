В Калмыкии создали 15 бригад для вакцинации людей с инвалидностью и пожилых на дому

ЭЛИСТА, 14 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилых маломобильных жителей Калмыкии началась во всех районах республики. Для этого созданы 15 мобильных бригад медработников, сообщил ТАСС во вторник министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

Проблемы вакцинации инвалидов, маломобильных граждан, а также вопрос установки рентгеновского аппарата в Малодербетовской районной больнице были подняты жителями региона в ходе первой прямой линии с населением, которую провел глава Калмыкии Бату Хасиков. Руководитель республики сообщил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в республике выросло в полтора раза за время третьей волны пандемии и призвал всех, кто не имеет противопоказаний, вакцинироваться.

"По просьбам жителей республики, озвученным во время проведенного главой республики прямого эфира с населением, мы создали 15 мобильных бригад, которые будут вакцинировать от коронавируса людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов-колясочников, а также ограниченных в движении пожилых. Ежедневно специалисты выезжают делать прививки на дому, у нас 12 бригад в районах и три - в Элисте", - сказал министр.

Минздрав республики планирует вакцинировать всех проживающих в регионе жителей 65 лет и старше. Республика на сегодняшний день полностью обеспечена вакцинами. В целом прививки от коронавируса сделали более 72 тыс. жителей региона, это 45% от установленного Минздравом РФ плана в 80%. "С учетом переболевших иммунная прослойка в республике уже сформирована", - добавил Кикенов.

По данным оперштаба на вторник, в республике с начала пандемии зарегистрировано 29 386 случаев заражения (плюс 83 за сутки), выздоровели и выписаны 26 559 пациентов (плюс 125 за сутки). В тяжелом состоянии - 28, из них 11 - на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Умер 571 человек.