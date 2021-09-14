Правоохранителей в Вашингтоне привели в повышенную готовность перед митингом 18 сентября

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Вашингтоне приведены в повышенную готовность в связи с запланированным на 18 сентября митингом у здания Конгресса США в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая в во вторник на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штат Колорадо.

"Федеральные правоохранительные ведомства, а также полиция округа Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности и активно ведут обмен информацией, чтобы обеспечить необходимые меры по защите", - сказала она.

"Мы надеемся на то, что ситуация в субботу останется мирной. В той мере, в которой это необходимо, правоохранительные ведомства исполнительной ветви власти готовы оказать помощь", - добавила при этом Жан-Пьер.

Ранее начальник полиции Капитолия Том Мэнджер сообщил, что сотрудники правоохранительных органов планируют установить металлические ограждения вокруг Капитолия в качестве меры безопасности в преддверии митинга в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. В этот день сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.