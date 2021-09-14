Под Вологдой во время акции "Сохраним лес" высадили сосны в виде геоглифа в форме ели

ВОЛОГДА, 14 сентября. /ТАСС/. Геоглиф в виде ели из 150 саженцев сосны появился во вторник в Вологодском районе Вологодской области, где высадили молодые деревья в рамках акции "Сохраним лес". Всего за 11 лет подобных акций в регионе высадили более миллиона деревьев, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"150 саженцев сосны высадили сегодня около Соколовского родника в преддверии Дня работников леса. Вместе с коллегами, лесниками, школьниками и студентами принял участие в акции "Сохраним лес" <…>. Наша область - один из самых зеленых регионов. Важно не только разумно использовать этот ресурс, но и сохранять. Акция "Сохраним лес" проходит уже 11 лет и стала доброй традицией на Вологодчине. За предыдущие годы в нашей области мы посадили более миллиона деревьев", - написал губернатор на своей странице во "Вконтакте".

По информации пресс-службы главы региона, деревья высадили в форме геоглифа - в виде ели. Все саженцы для посадки были выращены в Вологодском селекционном центре. В этом году акция стартовала 21 августа и продлится до 30 ноября. В рамках нее планируется высадить более 580 тысяч деревьев. Озеленение пройдет на площади в 273 га.

За десять лет проведения подобных акций в регионе высажено более 1,36 млн саженцев на 691 га земли. В том числе появились деревья около "Михальцевской рощи" в Вологодском районе, заложена "Аллея великих путешественников мира" вдоль экологической тропы у Троицкой часовни в Тотемском районе.

Как отметил глава региона, на сегодня область находится в лидерах в стране по реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Однако стоит задача - не только развитие промышленности, но и лесовосстановление. В прошлом году работы по лесовосстановлению выполнены на 109% от плана. К 2024 году в регионе намерены достичь 100% восстановления лесов.

Впервые всероссийская акция "Сохраним лес" была проведена в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта "Экология". За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".