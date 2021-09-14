Ограничения на работу общепита после 21 часа отменили в Алатырском районе Чувашии

ТАСС, 14 сентября. Власти Чувашии сняли запрет на работу предприятий общественного питания после 21 часа в Алатырском районе республики и требования по заполняемости зала не более 50%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале главы региона Олега Николаева.

С 13 августа в Алатыре, Алатырском и Порецком районах были отменены все массовые мероприятия, а также установлен запрет на работу предприятий общественного питания после 21 часа. В рабочее время заполняемость зала не должна была превышать 50%. Дополнительные ограничения были связаны с высоким уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса, а также с низкими темпами вакцинации.

"Подписан указ о снятии дополнительных ограничений в Алатыре и Алатырском районе, введенных из-за ситуации с COVID-19", - отмечается в сообщении.

В Порецком районе дополнительные ограничения были сняты указом главы Чувашии от 31 августа.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 32 723 случая коронавируса. Выздоровели 29 675 человек, умерли 2 150 пациентов с подтвержденной инфекцией.