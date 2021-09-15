Вылеты трех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за метеоусловий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Вылеты трех рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий в пунктах назначения. Один из них задерживается уже шестые сутки, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Задерживаются вылеты рейсов в Никольское, Усть-Камчатск и Озерную. Вылет в Озерную задерживается с 9 сентября.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Часть Камчатки вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес на полуостров дождь со снегом, понижение температуры и усиление ветра, однако его влияние на погоду в крае ослабевает. В настоящий момент в краевой столице полуострова солнечно и безветренно.