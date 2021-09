Умер канадский комик Норм Макдональд

ТАСС, 15 сентября. Канадский комик Норм Макдональд, получивший известность благодаря участию в американской передаче "Субботним вечером в прямом эфире", умер во вторник в возрасте 61 года. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на заявление продюсерской компании Brillstein Entertainment, сотрудничавшей с артистом.

По его данным, причиной смерти комика стал рак, с которым тот боролся девять лет.

Макдональд также принимал участие в "Вечернем шоу с Дэвидом Леттерманом", писал сценарий для одного из сезонов телесериала "Розанна" (Roseanne, 1988-1997), а также снимался в сериалах "Бывает и хуже" (The Middle, 2009-2018), "Начальница" (Girlboss, 2017), "Меня зовут Эрл" (My name is Earl, 2005-2009) и других.