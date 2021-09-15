Новые музыкальные инструменты получат 11 детских школ искусств Алтайского края в 2022 году

БАРНАУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Более десяти детских школ искусств в Алтайском крае в 2022 году получат новые музыкальные инструменты, еще две школы отремонтируют благодаря нацпроекту "Культура". На эти цели из федерального бюджета регион получит более 80 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры в среду.

"В 2022 году краю из федерального бюджета выделят более 80 млн рублей на поддержку и развитие детских школ искусств в рамках нацпроекта "Культура". Поддержка будет оказана по двум направлениям: закупка музыкальных инструментов и модернизация, ремонт учреждений. Так, на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов выделят 52,6 млн рублей. Их получат 11 школ искусств", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что более половины этих школ - сельские. Еще около 30 млн рублей направят на модернизацию двух школ. Одна из этих школ искусств, Каменская, открылась в 1957 году размещена в четырех зданиях, а обучаются в ней более 900 детей. На выделенные средства в здании проведут ремонт, что позволит улучшить условия пребывания детей.

"В 2021 году на реализацию этих направлений в крае было выделено более 70 млн рублей, на эти средства завершается ремонт трех детских школ искусств - в Завьяловском, Смоленском и Романовском районах", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что в 2021 году музыкальные инструменты для алтайских школ искусств в рамках нацпроекта не закупали.