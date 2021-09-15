ВЦИОМ: большинство россиян считают суррогатное материнство допустимым

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Почти две трети россиян допускают возможность суррогатного материнства, когда у людей нет возможности самим родить детей, следует из данных опроса ВЦИОМ, поступивших в ТАСС.

"Большинство россиян придерживаются мнения о допустимости данной процедуры в сложной ситуации, когда у людей нет возможности самим родить детей. С 2013 года их доля увеличилась на 10 пунктов (70% против 60% в 2013 году)", - сообщается материалах исследования.

14% опрошенных считают суррогатное материнство вполне нормальным и допустимым в любой ситуации. Чаще остальных такой точки зрения придерживаются молодые респонденты от 18 до 24 лет (35%). Меньше всего сторонников суррогатного материнства среди людей старшей 45 лет (8-9%).

Главной причиной, по которой возможно прибегать к суррогатному материнству, являются показания по здоровью - заболевания или патологии, считают 78% опрошенных. Второй по распространенности повод - возрастные ограничения супруги к вынашиванию и рождению ребенка (29%).

Реже основанием для обращения к суррогатной матери опрошенные называют нежелание женщины прерывать карьеру (10%), портить фигуру (7%) или испытывать дискомфорт во время беременности (5%).

Опрос также выявил противников суррогатного материнства - каждый десятый выступает категорически против этой процедуры.

Суррогатное материнство за деньги

Кроме того, наиболее распространена среди россиян точка зрения о допустимости суррогатного материнства на уровне законодательства на любой основе: денежной или безвозмездной (42%). Данное мнение чаще выражала молодежь от 18 до 34 лет (52-54%).

Считают, что суррогатное материнство следует разрешать только за денежное вознаграждение - 18%, только на безвозмездной основе - 9% респондентов.

По мнению еще 18% опрошенных, суррогатное материнство в принципе не следует разрешать на законодательном уровне.

Методика опроса

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по заказу видеосервиса Start 5 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Исследование приурочено к выходу сериала о суррогатном материнстве "Контейнер", главную роль в котором сыграла Оксана Акиньшина.