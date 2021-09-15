В инфоцентрах по переселению в рамках реновации в Москве заработали органы опеки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новая услуга появилась в центрах информация по переселению для участников программы реновации в Москве, теперь там работают представительства органов опеки и попечительства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В центрах, которые размещаются на первых этажах домов, построенных в рамках программы реновации, профильные ведомства и учреждения оказывают содействие в переселении граждан из устаревшего жилого фонда. С 15 сентября в центрах информирования по переселению заработали представительства органов опеки и попечительства. В их компетенции находится выдача предварительного разрешения на совершение сделки с недвижимостью, если один или несколько собственников являются несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно дееспособными", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он добавил, что срок выдачи указанного документа составляет 10 рабочих дней.

Таким образом, переезжающим не нужно посещать районный отдел органов опеки и попечительства, что является обязательным для удостоверения договора у нотариуса.

График работы сотрудников органов опеки и попечительства в каждом центре будет индивидуальным. Контактная информация центров размещена на сайте Московского фонда реновации жилой застройки.