В Бразилии заявили, что смерть подростка после прививки от COVID-19 не связана с вакциной

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Смерть 16-летней девушки после прививки от коронавирусной инфекции в Бразилии не связана с вакцинацией, она вызвана аутоиммунным заболеванием. К такому выводу пришли в региональном минздраве штата Сан-Паулу.

"Технический анализ указывает на то, что возможной причиной летального исхода была не вакцина, а заболевание, обнаруженное в результате рассмотрения клинической картины и дополнительных анализов, - тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП)", - цитирует телеканал Globo заявление ведомства. "Это редкое и тяжелое аутоиммунное заболевание, как правило неизвестной этиологии, и нет возможности установить причинно-следственную связь между ТТП и противокоронавирусной РНК-вакциной, каковой является препарат Pfizer", - добавляют в региональном Минздраве.

В четверг Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о смерти в штате Сан-Паулу вакцинированного препаратом Pfizer 16-летнего подростка. Инцидент произошел 2 сентября, однако информация о нем поступила в Минздрав только 15 сентября. В ведомстве назначили дополнительную проверку для установления связи между вакцинацией и гибелью несовершеннолетнего. Всего, по данным Минздрава, в Бразилии от COVID-19 были привиты 3,5 млн подростков, из них у 1,5 тыс. наблюдались побочные эффекты, в большинстве случаев незначительные.

В этой связи федеральные власти рекомендовали завершить курс иммунизации только тем несовершеннолетним, которые страдают хроническими заболеваниями.