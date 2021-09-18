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AP: редкий экземпляр конституции США выставят на торги Sotheby's

Он является единственным из 11 уцелевших копий, который остался в частной коллекции

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Один из 11 сохранившихся экземпляров первого тиража конституции США будет выставлен на аукционе Sotheby's. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, всего было напечатано 500 копий данного текста конституции, принятой на конвенте в Филадельфии 17 сентября 1787 года, все они были переданы делегатам того исторического съезда. Выставляемый экземпляр является единственным из 11 уцелевших копий, который остался в частной коллекции, эксперты оценивают его стоимость в $15-20 млн.

Торги по данному лоту, куда входят еще порядка 80 раритетных документов, как ожидается, пройдут в ноябре в Нью-Йорке. До этого времени документ будет выставляться на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Далласе (штат Техас).

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